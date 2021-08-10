В России и мире

Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса

Жесткий локдаун на четыре недели введут в Латвии для ограничения распространения коронавируса. Такое решение сегодня, 18 октября, принял Совет по кризисному управлению, сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун», - цитирует главу правительства ТАСС. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.

Как пояснил премьер, такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. «Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», - сказал он.

По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. «Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», - заметил Кариньш.

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс со своей стороны добавил, что в период действия локдауна все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Кроме того, планируется ввести комендантский час с 20:00 до 05:00 (совпадает с мск).