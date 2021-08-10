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Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября

Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», - цитирует его РИА Новости.

Министр рассказал в ходе пресс-конференции, что НАТО уведомлена об ответных шагах Москвы на высылку российских дипломатов при Альянсе.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия», - сказал Сергей Лавров.

Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти.

По словам министра, России это решение не объяснили. Сергей Лавров добавил, что Москва «больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях».