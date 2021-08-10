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Европейская часть России раньше времени погружается в предзимье – синоптик

Европейская часть России раньше времени погружается в предзимье, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Первыми вторжение холода встретили крайние северо-западные районы России. Уже утром в понедельник на одной из метеостанций Кольского полуострова был зафиксирован снежный покров в 2 см. А в течение суток метели стали пробиваться все дальше и дальше на юг. Сначала засыпало снегом всю Мурманскую область, затем осадки добрались до Новгородской области, а во второй половине дня снежная крупа отмечалась даже в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, наступление зимы продолжится. «Очаговые осадки в твердой фазе вероятны на севере Центральной России, в том числе и в столичном регионе, а также в Верхневолжье и почти на всей территории Северо-Западного федерального округа. А на юге Республики Коми даже сформируется неустойчивый снежный покров», - отметили метеорологи.

Грядущей ночью арктическое вторжение в Европейской России «выйдет на пик»: температура опустится ниже нуля во всей северной половине региона вплоть до Черноземья.

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«Но затем зима начнет отступать! Дело в том, что вторжение холода со стороны Арктики вызвал мощный североатлантический циклон. Но следом за ним идет еще один вихрь, который повлияет на погоду противоположным образом: в его циркуляции на Русскую равнину пробьются теплые воздушные массы. И во второй половине недели они вытеснят стужу на север Сибири», - добавили в «Фобосе».