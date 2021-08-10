Европейская часть России раньше времени погружается в предзимье – синоптик

Европейская часть России раньше времени погружается в предзимье, сообщает метеоцентр «Фобос».
Сегодня, по прогнозам синоптиков, наступление зимы продолжится. «Очаговые осадки в твердой фазе вероятны на севере Центральной России, в том числе и в столичном регионе, а также в Верхневолжье и почти на всей территории Северо-Западного федерального округа. А на юге Республики Коми даже сформируется неустойчивый снежный покров», - отметили метеорологи.
Грядущей ночью арктическое вторжение в Европейской России «выйдет на пик»: температура опустится ниже нуля во всей северной половине региона вплоть до Черноземья.
«Но затем зима начнет отступать! Дело в том, что вторжение холода со стороны Арктики вызвал мощный североатлантический циклон. Но следом за ним идет еще один вихрь, который повлияет на погоду противоположным образом: в его циркуляции на Русскую равнину пробьются теплые воздушные массы. И во второй половине недели они вытеснят стужу на север Сибири», - добавили в «Фобосе».