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Полицейский подстрелил девушку, спасая ее от похотливой собаки

Сотрудник правоохранительных органов случайно подстрелил жительницу Подмосковья, пытаясь спасти ее от похотливой собаки породы алабай. Об этом сообщает moslenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Видео: telegram-канал SHOT

Инцидент произошел в поселке Ильинском. 21-летняя девушка вместе со своей родственницей возвращалась домой, когда к ним неожиданно подбежала крупная собака. Пес начал приставать к девушке и повалил ее на землю. Родственница поняла, что самостоятельно им не удастся справиться с животным, и позвонила в полицию. Уточняется, что пес в течение 20 минут «домогался» россиянки, делая садку на ее ногу до тех пор, пока на место не прибыл правоохранитель.

Сначала полицейский попытался отвлечь собаку на себя, однако алабай никак не отреагировал на него. Тогда мужчина произвел несколько выстрелов из табельного пистолета. Три пули попали в пса, еще одна, четвертая, попала девушке в бедро. Пострадавшую госпитализировали.

Сотрудникам спецслужб удалось найти хозяина застреленной собаки. По его словам, алабай часто бегал по участку без цепи и намордника и систематически делал подкопы под забором, выбегая с территории частного дома. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.