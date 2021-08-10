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Кремль признал долю ответственности за ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Российские власти чувствуют свою долю ответственности в недостаточном уровне вакцинации в стране — не все было сделано в плане информирования граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что государство не смогло объяснить населению России необходимость прививаться от COVID-19.

«Есть традиция — во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», - приводит слова Пескова «Коммерсантъ».

Представитель Кремля добавил, что «одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны».

Толстой ранее заявил, что «информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло». По его мнению, ответственность за это лежит на ученых и экспертном сообществе.

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Вместе с тем в России продолжают расти заболеваемость COVID-19 и нагрузка на систему здравоохранения. На этом фоне министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков, которые в начале пандемии ушли на пенсию, сделать прививку и вернуться к медпрактике. Региональные власти уже активно приглашают пенсионеров на работу.