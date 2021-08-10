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В Роспотребнадзоре заявили о недостаточности введения QR-кодов в регионах

Введение QR-кодов в регионах является недостаточной мерой на фоне распространения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры — к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию — недостаточны. Потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер», — приводит слова руководителя ведомства РБК.

По ее словам, правительству необходимо дополнительно регулировать, чтобы эти меры принимались максимально быстро.

Напомним, Псковская область переняла столичную практику и с 11 октября начала жить по QR-кодам. Откуда эти коды берутся, что делать пожилым людям без смартфонов, куда без справки больше не пустят и кого обязали привиться - ответы на эти и другие вопросы можно узнать в материале ПЛН.