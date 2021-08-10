В России и мире

В Белоруссии анонсировали выпуск собственной вакцины против COVID-19

Белоруссия выпустит отечественную вакцину против COVID-19 в 2023 году. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса.

«Какой можно сделать вывод - вакцина помогает, - цитирует его «Интерфакс». - По крайней мере, нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году».

Александр Лукашенко рассказал, что закупается оборудование для того, чтобы в Белоруссии был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. «У нас должна быть своя надежная вакцина», - сказал президент.