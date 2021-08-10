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ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в США

Федеральное бюро расследований проводит обыски в доме российского предпринимателя Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вокруг дома Олега Дерипаски в настоящее время находятся несколько федеральных агентов, которые ограничивают доступ к зданию. В социальных сетях опубликованы кадры, на которых видно, как сотрудники ФБР стоят у входа в дом.

По сообщению радио «Эхо Москвы», о причине обыска на данный момент не сообщается.