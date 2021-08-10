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В России и мире

Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России

19.10.2021 20:07|ПсковКомментариев: 0

Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошлой неделе, за которую приводится статистика (7-14 октября), цены повышались во всех регионах страны. В большинстве регионов рост достигал 20 копеек, передает «Интерфакс».

Наибольшее повышение цен на бензин зафиксировано в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях - 30 копеек. В республике Тыва, где цены отличаются крайней нестабильностью, бензин за неделю подорожал на 33-39 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 17 копеек - до 46,09 руб./л, Аи-95 - на 18 коп., до 49,56 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 13 копеек и составила 50,36 руб./л.

На предыдущей неделе цены на бензин на российских заправках двигались разнонаправленно, оставаясь стабильными лишь на Дальнем Востоке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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