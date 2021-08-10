В России и мире

Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России

Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошлой неделе, за которую приводится статистика (7-14 октября), цены повышались во всех регионах страны. В большинстве регионов рост достигал 20 копеек, передает «Интерфакс».

Наибольшее повышение цен на бензин зафиксировано в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях - 30 копеек. В республике Тыва, где цены отличаются крайней нестабильностью, бензин за неделю подорожал на 33-39 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 17 копеек - до 46,09 руб./л, Аи-95 - на 18 коп., до 49,56 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 13 копеек и составила 50,36 руб./л.

На предыдущей неделе цены на бензин на российских заправках двигались разнонаправленно, оставаясь стабильными лишь на Дальнем Востоке.