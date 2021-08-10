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Западные СМИ: Фейсбук планирует сменить название

Американская корпорация «Фейсбук», владеющая одноименной социальной сетью, а также сервисом Инстаграм и мессенджером Ватсап, намерена уже на следующей неделе объявить о планах переименования, которое отражало бы концепцию «метавселенной». Об этом сообщил портал «Вердж» со ссылкой на собственные источники.

По его сведениям, ожидается, что о подобных планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября, однако раскрытие имени может состояться и до этого срока. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Фейсбук - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы. Информация о новом имени пока не приводится, однако, по словам автора статьи, оно может быть связано с технологией дополненной реальности «Горизон», которой Фейсбук занимается последние несколько лет.

Как отмечает издание, Фейсбук - не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование: в 2015 году один из главных конкурентов компании Марка Цукерберга «Гугл» также провел реструктуризацию корпорации.

В последнее время вокруг компании и принадлежащих ей сервисов разразилось несколько скандалов - недостаточные усилия по борьбе с распространением дезинформации, вызвавшее споры новое пользовательское соглашение Ватсап, сокрытие собственных исследований о формировании зависимости и «токсичном воздействии» своей соцсети Инстаграм, а также крупнейший в истории технический сбой работы всех сервисов Фейсбук.