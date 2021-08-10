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Попавший в больницу с коронавирусом Сергей Безруков перечитывает Акунина

Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом. Об этом актер сообщил на своей странице в Инстаграм.

Фото: инстаграм-аккаунта Сергея Безрукова

«Дорогие мои! Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного, - написал артист. - Не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви. Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте… Все будет хорошо», - написал Сергей Безруков.

Судя по фото книга, которую перечитывает артист, – «Планета Вода» Бориса Акунина.