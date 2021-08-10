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Эксперты перечислили основные причины увольнения в России

Россиян чаще всего увольняют за аморальный поступок или конфликты на рабочем месте. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместный опрос сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования».

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Так, совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%.

Еще 32% респондентов сообщили, что расстаться с работником могут из-за того, что он часто опаздывает, болеет или отпрашивается. Побудить руководителя расторгнуть договор может также то, что сотрудник часто отвлекается (такой вариант выбрали 29% опрошенных) или недоступен в рабочее время (27%). Кроме того, 6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу.



16% опрошенных выбрали вариант «другое». Как отмечают сервисы «Сбера», в этом варианте они указывали, например, личную неприязнь к работнику или что тот не справляется со своими обязанностями.



Подавляющему большинству участвовавших в опросе представителей бизнеса — 80% — приходилось в этом году увольнять сотрудников. Однако почти 70% респондентов сообщали, что чаще всего работники уходили по собственному желанию.



75% участников исследования отметили, что в их компаниях всегда стараются найти компромисс между подчиненным и руководителем до увольнения. При этом 46% отметили, что увольнения у них, как правило, происходят по соглашению сторон.



Чаще всего расторгают контракты с линейным персоналом — так ответили 42% респондентов. В то же время 25% опрошенных указали, что увольнениям больше других подвергаются специалисты, а 12% — менеджеры. Еще 7% посчитали, что чаще всего отправляют в отставку руководителей, 3% — директоров.



В марте опрос HeadHunter показал, что 23% россиян столкнутся с финансовыми трудностями через неделю после ухода с работы. Еще 20% хватит денег на две недели, а 15% считают, что смогут продержаться полтора месяца. Почти половина участников опроса сказали, что после ухода с последнего места работы вынуждены были занимать деньги у родителей, родственников, друзей, а также брать кредиты.