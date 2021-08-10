В России и мире

В Латвии ввели жесткий локдаун до 15 ноября

В Латвии ввели жесткий локдаун до 15 ноября из-за распространения коронавируса. Такое решение приняло правительство страны 20 октября.

Жесткие ограничения вступят в силу 21 октября и будут действовать до 15 ноября. Большинство магазинов, развлекательные мероприятия и другие услуги, а также учебные заведения в это время будут закрыты, пишет ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

Во время локдауна будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами своего места жительства только в случае обоснованной необходимости, например, если они отправляются на работу или возвращаются с нее, выполняют рабочие или служебные обязанности, направляются за получением медицинских услуг, в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и письменное подтверждение причин передвижения. Во время действия комендантского часа смогут работать такси и коммерческие перевозчики на легковых автомобилях.

Во время локдауна предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут работать с 06:00 до 19:00.

До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов. Кроме того, будут запрещены услуги в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма, не будут работать культурные объекты, библиотеки и выставочные залы.