Потепление начинается на территории Европейской России сегодня, 21 октября, сообщает метеоцентр «Фобос».
Напомним, сегодня, 21 октября, воздух в Псковской области прогреется до +11...+16°С, ожидаются дожди.
Сегодня осадки будут идти почти повсеместно за исключением Черноземья и крайнего юга. «Но снег ожидается только восточнее линии Архангельск – Самара. Но вот к западу от нее будут идти исключительно дожди. А все дело в том, что новая волна непогоды связана с вторжением уже не арктического воздуха, как было в начале недели, а атлантического. И это хорошая новость, ведь начнется потепление. Оно не доберется только до востока Европейкой России, где после морозной ночи сегодня всего 0...+5°С. Но вот в центральных областях и на Северо-Западе уже ожидается +10…+15°С. В южных регионах потеплеет до +15...+20°С, как в сентябре», - добавили синоптики.
По прогнозам, ощутимые проявления зимы в Псковской области ожидаются к 25 октября.