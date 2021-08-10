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Путин пообещал проанализировать «размытые критерии» закона об иноагентах

«Размытые критерии», на основе которых организации или физические лица могут включаться в перечни иностранных агентов, будут анализироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, еще раз и еще раз, это я вам обещаю, посмотрим эти размытые критерии», - сказал российский лидер на пленарной сессии клуба «Валдай», отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, передает ТАСС.

«Я постоянно даю такие поручения администрации президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и возвращались (к этому вопросу - ред.), совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. За то, что вы еще раз обратили внимание на это, спасибо, мы этим займемся», - отметил Путин.

Напомним, 28 декабря 2020 года Минюст внес пятерых журналистов в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В их числе два псковских журналиста: главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмила Савицкая. Обжалование решения в судебном порядке оказалось безрезультатным.

29 сентября 2021 года список пополнил руководитель псковского «Голоса» (незарегистрированной организации, выполняющей функции иностранного агента) Владимир Жилинский.