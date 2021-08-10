Регионам рекомендовали допускать людей в кафе и непродуктовые магазины по QR-кодам в нерабочие дни

Минпромторг рекомендует регионам в нерабочие дни разрешить допуск в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос. Соответствующая рекомендация содержится в подписанном главой Минпромторга Денисом Мантуровым письме региональным правительствам.
«В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода», - приводит ТАСС содержание документа.
Арендаторы торговых центров могут продолжить работу, если обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, в общепит и другой ритейл по QR-кодам, а также обеспечат проверку QR-кода, предлагают в министерстве.
Напомним, система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября.