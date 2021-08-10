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Пятый день подряд в России обновляется антирекорд по числу смертей от COVID-19

Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса обновляется в России пятый день подряд - за минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 075 смертей против 1 064 днем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего, по информации штаба, с начала пандемии умерли 229 528 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 82 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области - по 42, в Ростовской, Свердловской областях и Ставропольском крае - по 34.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 37 678, до 8 205 983. Это также новый максимум с начала пандемии.

Таким образом, максимум по числу заразившихся за сутки в стране обновился уже в третий раз подряд. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

В частности, за сутки выявили 2 783 случая в Московской области, 997 - Самарской области, 761 - в Нижегородской области, 729 - в Воронежской области.

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Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 833 318, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 077, до 7 143 137. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве число выздоровевших возросло на 3 986, в Санкт-Петербурге - на 2 887, в Подмосковье - на 2 333, в Крыму - на 823, в Самарской области - на 752, в Ульяновской области - на 630.