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Полиция пресекла фиктивную вакцинацию от COVID-19 в медучреждении Петербурга

Сотрудники экономической полиции Петербурга установили и пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему фиктивной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В одном из медицинских учреждений Петербурга по улице Льва Толстого, дом 6-8, полицейскими была установлена преступная схема. В организации аферы подозреваются пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники медучреждения после исполнения фиктивной вакцинации уничтожали неиспользованный препарат, далее заполнялись все необходимые документы пациентов и отражались на едином портале государственных услуг. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все эпизоды и участники незаконной деятельности.