В России и мире

Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей»

Госдеп рекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву, поскольку соискатели из России заявлены в категории «homeless» (бездомные). К этой категории Вашингтон обычно относит просителей визы из тех стран, где у США нет консульского представительства, сообщает ТАСС.

Таким образом, под словом «бездомный» имеется в виду не «отсутствие дома» у заявителя, а отсутствие в стране, гражданином которой он является, американского диппредставительства, оказывающего услуги по выдаче иммиграционных виз.

В настоящий момент, помимо россиян, в категории «homeless» числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена. Поскольку в этих странах по одной из упомянутых причин иммиграционную визу в США получить нельзя, заявки можно подать в консульства США, расположенные в других государствах. Согласно документу, заявки россиян рассматривает представительство США в Варшаве.

Граждане России, проживающие в других странах, могут обратиться за американской иммиграционной визой в консульство США в стране пребывания.