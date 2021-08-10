В России и мире

Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода

Глобальный кризис, вызванный пандемией, усилил внимание к проблемам неравенства, монетарного и социального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова участников российско-французской конференции по социальным проблемам «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» в НИУ ВШЭ.

В последние годы в мире усиливается экспансия богатства, которое концентрируется в руках узких групп, заявил на конференции профессор социологии Университета Люксембурга, научный сотрудник Центра социологических исследований изменений Парижского института политических исследований Луи Шовель.

Разрыв между сверхбогатыми и среднестатистическими жителями страны демонстрирует индекс TWIR, показывающий, сколько годовых зарплат обычных людей составляет состояние 1% богатейших граждан страны. Самый большой разрыв наблюдается в США, где состояние одного сверхбогатого жителя равняется примерно 180 годам получения средних доходов, хотя в 1990-х речь шла только об эквиваленте 80 лет.

В Китае среднестатистическому гражданину нужно работать 140 лет, чтобы иметь состояние 1% богатейшего китайца — показатель вырос более чем в два раза за последние 20 лет. Россия находится на уровне многих западных стран по индексу TWIR — здесь сверхбогатство можно «заработать» за 110 лет, так же как в Нидерландах, Франции, Австралии.

Однако изучение России осложняется тем, что у исследователей мало данных о сверхбогатых гражданах, подчеркнул Луи Шовель. По его словам, обеспеченные американцы публично демонстрируют свое финансовое положение, в то время как в России принято скрывать его масштабы.

Рейтинги типа ежегодного списка миллиардеров по версии «Форбс» покрывают только сверхбогатых россиян, и это журналистские оценки. Консультанты с доступом к информации о своих VIP-клиентах редко разглашают даже деперсонифицированные данные, а провайдерам услуг российского индивидуального банковского обслуживания VIP-клиентов виден только сегмент миллионеров, которые держат деньги в национальной банковской системе. Данные по депозитам, акциям и другим финансовым активам плохо доступны из-за банковской и налоговой тайны, нет данных и о числе богатых россиян в офшорах.

Неравенство в массовых слоях населения в России высоко, но не экстремально, продолжила тему заведующая Центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева. По индексу Джини (самый распространенный индикатор имущественного расслоения в обществе), неравенство в России выражено сильнее, чем в европейских странах (в частности, в Германии, Польше или Венгрии), но слабее, чем в Китае, США и Бразилии.

По словам эксперта, Россия — «уверенный середняк» в мире по уровню неравенства основной части населения: в стране не стоит проблема крайней бедности, когда речь идет о выживании. Более того, в период постсоветского развития и до начала пандемического кризиса численность бедных в России в целом демонстрировала тенденцию к снижению, а их доходы и уровень жизни росли быстрее, чем доходы россиян в целом.

Однако по уровню концентрации богатства Россия — одним из мировых лидеров, отмечает Светлана Мареева. Она привела оценки французского ученого Филиппа Новокмета, что 1% сверхбогатых в России удерживает 43–56% денежных ресурсов страны, это самый высокий показатель в мире.