В России и мире

Роботы начали доставлять посылки Почты России. ВИДЕО

Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов «Яндекса». Проект реализован при поддержке фонда «Сколково». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение почты на Android, на старте стоимость составит 1 рубль.

Видео: телеграм-канал «На почте»

Сотрудники отделения загружают посылку в робота, после чего он отправляется по указанному пользователем адресу. Статус доставки можно будет отслеживать в приложении почты. Когда робот доставит посылку к подъезду дома, пользователь получит уведомление. Далее ему придет проверочный код в SMS-сообщении, который нужно будет ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.

«Бурный рост и развитие e-commerce неизбежно трансформируют процессы доставки. Логистика становится наиболее емкой для роботизации отраслью, где технологии меняют процессы на всех этапах: от первой и до последней мили, – отметил директор по инновациям Почты России Станислав Чернин. – Почта России открыта для инноваций, которые делают наши услуги более комфортными для клиентов. Мы рады протестировать одну из опций доставки без участия человека, создать и детально изучить бизнес-процесс».

«Яндекс» в проекте выступает как логистический партнер, предоставляя Почте России своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание. Они отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съемную батарею, отметили в организации.

«Наши беспилотные роботы уже применяются для широкого круга задач, не только в России, но и в других странах, – рассказал директор по развитию беспилотных технологий «Яндекса» Артем Фокин. – Автоматизация доставки посылок Почты России, одного из крупнейших в мире почтовых операторов, – логичный шаг в развитии рободоставки, и мы надеемся масштабировать эту технологию и дальше».