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Регионы получат право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев

Законопроект о погребении и похоронном деле даст право регионам России самим принимать решения о возможности создания частных кладбищ и крематориев. Об этом заявил начальник отдела похоронного дела Минстроя России Алексей Юсупов на конференции «Современные подходы к управлению похоронным делом».

«Положением законопроекта предусмотрена возможность создания частных кладбищ и крематориев, но окончательное решение будут принимать субъекты Российской Федерации», - цитирует его ТАСС. Алексей Юсупов отметил, что требования, которые будут предъявляться к частным кладбищам и крематориям, пропишут в региональных законах.

Законопроект был внесен в правительство еще в 2019 году, однако позже были даны поручения по его доработке. Такая работа проводится совместно с ФАС, Минцифры и регионами, добавил представитель Минстроя. «Мы завершим разработку законопроекта в конце этого - начале следующего года», - добавил он.