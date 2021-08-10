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Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Татарстане

Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фото: МЧС России

Взрыв произошел в панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом городе. «По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах», - добавил источник. Эту информацию подтвердил мэр города Наиль Магдеев.

Пострадали четыре человека, 32 эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС. Под завалами могут находиться до трех человек, по предварительным данным, все живы, уточнили в экстренных службах.

«Одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он в тяжелом состоянии, уже в карете скорой помощи и будет направлен в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где есть все необходимое», - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. «По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами», - уточнили в министерстве.

На месте ЧП работают представители всех оперативных служб, прибыли четыре бригады скорой помощи, а также направлены бригады медицины катастроф.