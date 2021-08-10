В России и мире

Ученые рассказали о случае самого длительного течения COVID-19

Специалисты Национального института здоровья (США) зафиксировали самый длительный подтвержденный случай COVID-19, который продолжался 355 дней, пишет газета «Известия». Ранее случай длительностью 318 дней был отмечен в России у пациентки с онкологическим заболеванием, из-за лечения которого у нее заметно снизилось общее количество антител.

Что касается случая в США, 47-летнюю женщину с высокой температурой и кашлем госпитализировали в мае 2020 года с диагнозом COVID-19. Симптомы коронавирусной инфекции появились у нее за 11 дней до попадания в больницу. Медикам было известно, что женщина болела лимфомой и полностью вылечилась от нее после клеточной терапии. Однако из-за терапии иммунная система пациентки почти полностью лишилась B-клеток, которые необходимы организму для борьбы с инфекциями.

В качестве лечения женщина получала кислород и плазму крови переболевших. Спустя месяц после начала терапии температура опустилась до 37°C, а симптомы простуды стали заметно слабее. Пациентку выписали из больницы, хотя дома она продолжала получать кислород. При этом ежемесячные тесты на коронавирус оставались положительными, хотя и на грани с отрицательным результатом.

В марте 2021 концентрация вируса в организме женщины вновь повысилась, и ее вернули в больницу. Такое резкое ухудшение состояния даже навело врачей на мысль о повторном заражении коронавирусом. Пациентку продолжили лечить плазмой переболевших с высоким содержанием антител. Также ей назначили противовирусный препарат — ремдесивир. В результате она полностью выздоровела.