В России и мире

Банки запустят перечисления в зарубежные страны по номеру телефона

Кредитные организации упрощают денежные переводы в страны СНГ. Так, в октябре функцию перечисления средств по номеру телефона за границу внедрили в «Тинькофф». В 2022 году аналогичный функционал готовы запустить «Юнистрим», МКБ и «Дом.рф». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на их представителей.

В службе поддержки клиентов «Тинькофф» отметили, что такие перечисления можно осуществить только в рублях. Лимит за одну операцию не более 150 тысяч рублей, а в месяц — не более 1,5 млн. За услугу кредитная организация взимает комиссию в размере 1,5% от суммы перечислений, но минимум 30 рублей. Пока опция доступна только для отправки денег в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Опция перевода денег за рубеж по номеру телефона среди отечественных кредитных организаций ранее была доступна только для клиентов «Сбера». Там рассказали, что перечисления сейчас осуществляются в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Стоимость перевода для всех пользователей мобильного приложения банка — 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, а максимум — 1 тысяча.

В ЦБ напомнили, что разрабатывают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП). Работа ведется, в частности, с белорусскими партнерами, уточнили в регуляторе.