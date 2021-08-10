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В Москве пропала Светлана Светличная, видеокамеры запечатлели ее перед исчезновением

Полиция в Москве ведет активный поиск пропавшей 81-летней актрисы Светланы Светличной. Последний раз артистку видели 22 октября на киностудии имени Горького.

Актриса Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука» (1968) / Мосфильм

Сегодня «Известия» опубликовали видео с камер видеонаблюдения, которые засняли актрису перед исчезновением.

Видео: «Известия»

Полиция установила личность водителя, который подвозил Светлану Светличную, мужчину уже доставили на беседу к правоохранителям.

25 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки.

Поисковый штаб уже расклеил 2,5 тысячи информационных листовок с ориентировкой на актрису.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».