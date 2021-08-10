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Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках ТВ-шоу

Пропавшую российскую актрису Светлану Светличную нашли сотрудники Московского уголовного розыска сегодня, 26 октября. Как пишет газета «Известия», она здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.

О пропаже Светличной стало известно накануне. Последний раз 81-летнюю артистку видели 22 октября на киностудии им. Горького. Волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки.

По данным источника издания, на беседу к правоохранителям доставили водителя, который подвозил Светличную.

При этом подруга актрисы Елена Перелыгина допускала трагический исход пропажи. По ее словам, Светличная иногда бывает очень доверчивой и может пойти на контакт с незнакомыми людьми, особенно если с ней заговорят молодые мужчины. Кроме того, у 81-летней артистки проблемы с сосудами и деменция, поделилась Перелыгина.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».