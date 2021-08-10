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В России и мире

Амстердамский суд постановил передать скифское золото Украине

26.10.2021 13:58|ПсковКомментариев: 2

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен, сообщает ТАСС. 

Фото: АР / ТАСС

По ее словам, данные объекты «являются частью культурного наследия Украины» и «должны быть переданы украинской стороне».

Официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что музей Алларда Пирсона продолжит хранить скифское золото до окончательного решения о принадлежности экспонатов.

Фото здесь и далее: АР / ТАСС / Peter Dejong

«Мы будем ждать окончательного решения суда, - отметил он. - Данное решение мы не можем назвать окончательным, потому что у сторон сохраняется возможность подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов». «Пока же мы продолжим хранить эти объекты», - подчеркнул представитель университета, курирующего деятельность Музея Алларда Пирсона.

Теги: #культура #Украина #золото
Источник: Псковская Лента Новостей
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