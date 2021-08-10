В России и мире

Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки в подмосковном Видном

В подмосковном городе Видное произошел взрыв газа в пятиэтажном доме на Советской улице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, взрыв разрушил одну из стен. Врачи на месте осмотрели восемь человек, госпитализация никому не потребовалась.

В МЧС Подмосковья подтвердили, что сигнал о хлопке газо-воздушной смеси в Видном поступил дежурным в 26 октября в 13.27. Считается, что взрыв случился в квартире 61 дома №14. На место от МЧС выдвинулись две единицы техники и семь человек.

Напомним, ранее газ взорвался в пятиэтажке в Набережных Челнах, там обрушились часть крыши и перекрытий между двумя верхними этажами, разрушились несколько квартир.