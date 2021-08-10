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На время нерабочих дней в Калининградской области ввели локдаун

Правительство Калининградской области объявило о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, а также об ограничениях на работу предприятий общепита, розничной торговли, развлекательных и других объектов в этот период. Об этом сообщает «Интерфакс»

Как сообщила пресс-служба губернатора, внеплановые каникулы объявлены для сокращения контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе.

В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных ограничений:

не будут работать предприятия и организации, кроме тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ;

в школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, учреждения среднего специального образования переходят на дистанционное обучение, организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность;

в детсадах оставят только дежурные группы для детей, чьи родители работают;

приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита, но они могут продолжать оказывать услуги в формате «торговля на вынос» и «доставка»;

запрещена работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади, кроме магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов;

учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% своего персонала на удаленный режим работы;

заселять в гостиницы в эти дни будут только по QR-коду о вакцинации или документу о перенесенном COVID-19 в последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее, чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.

матчи футбольного клуба «Балтика» и волейбольного «Локомотива» должны проходить без зрителей;

МФЦ будут оказывать ограниченный перечень услуг. Также специалисты МФЦ продолжать принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи;

движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов.

В настоящее время власти региона завершают работу над пакетом мер поддержки отраслей, деятельность которых в предстоящие нерабочие дни будет приостановлена. Речь идет как о безвозмездной помощи в виде субсидий, так и льготных займах.

В Калининградской области отмечается резкое ухудшение ситуации с распространяем коронавируса. В течение последней недели число инфицированных растет ежедневно, превысив минувшим днем показатель в 367 человек. В настоящее время в регионе насчитывается почти 8 тысяч больных.

Напомним, в Псковской области также усилены ограничения для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.