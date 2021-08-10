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В России и мире

Эксперт заявил об отсутствии смертей от российской вакцины против COVID-19

27.10.2021 08:00|ПсковКомментариев: 4

Летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала.

«Сейчас, когда мы говорим о том, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления - это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки (от коронавируса - ред.) не умер еще никто», - приводит слова Гущина ТАСС.

Эксперт также подчеркнул, что технологически разработчики российской вакцины от коронавируса имеют возможность менять ее под каждый новый штамм, но в этом нет необходимости, так как «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла».

«Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты "Спутника V" от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90% и защита от смерти 95% - это новый дельта-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года», - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 244,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 316 019 случаев заражения, выздоровели 7 213 584 человека, умерли 232 775. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги: #медицина #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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