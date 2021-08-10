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Глава ВОЗ предупредил о риске появления нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки» предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать.

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», - цитирует его РИА Новости.

По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна «усиленная» ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление путем создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.