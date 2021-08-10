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Эксперт объяснил, почему даже привитые могут заразиться коронавирусом

Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», - цитирует его РИА Новости.

Как правило, через 6-8 месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на 2-4 день после заражения, что слишком поздно объяснил Александр Гинцбург. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться, добавил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.