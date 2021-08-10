В России и мире

В России рекомендовали использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации», - цитирует его ТАСС.

Для первой прививки, как отметил министр здравоохранения РФ, по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».