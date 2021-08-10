В России и мире

В Египте экстренно госпитализированы около сорока российских туристов

В Хургаде в четырехзвездочном отеле AMC Royal hotel отравились 40 россиян, которые находились на отдыхе. Туристов госпитализировали, а отель временно закрыли за нарушение санитарных норм, сообщают в воскресенье российские и иностранные СМИ.

По сообщению ТАСС, в больницу обратились 40 отравившихся туристов: четверых уже выписали, 36 остаются на лечении. Угрозы их жизни нет. Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что отель закрыли, а туристов расселили по другим гостиницам.

Гостинице грозят крупные штрафы или полное закрытие с отзывом лицензии за несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг.

Возможной причиной отравления могла стать водопроводная вода, сообщают «Известия» со ссылкой на пострадавшую туристку Елену Сергееву. По словам женщины, в гостинице они умывались и полоскали рот водой из-под крана. Семья туристки заселилась в отель AMC Royal Hotel 28 октября и уже на третий день женщина почувствовала различные недомогания: тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру.