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Следственный комитет возбудил дело после откровенного фото женщины у Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении женщины, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета.

Фото: «Комсомольская правда», социальные сети

«Возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что задержанная, «унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне Исаакиевского собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела», а затем опубликовала их в одном из мессенджеров.

На фото обратили внимание пользователи Cети. Их возмутило то, что женщина снялась в нижнем белье. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и об избрании меры пресечения. Ей грозит до года лишения свободы.