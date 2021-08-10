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В России и мире

Путин рассказал об обгоняющем общемировое потеплении в России

31.10.2021 15:11|ПсковКомментариев: 8

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G-20, рассказал об обгоняющем общемировое потеплении в стране. По его словам, увеличение среднегодовой температуры в России превышает мировые показатели. 

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на 0,5 градуса», — отметил Владимир Путин.

Еще выше, по его словам, скорость потепления в Арктике. «Естественно, что наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН», — добавил президент, передает «Лента.ру».

Также он отметил потенциал российских лесов, и водных объектов, включая моря и болота, по поглощению углерода и других вредных выбросов. Россия, по его словам, обладает уникальными возможностями в этой области.

С 31 октября по 12 ноября в британском Глазго пройдет международная конференция по вопросам климата COP26. Участие в ней примет и делегация от России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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