В России и мире

В России обновлен максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 40 993 новых случая коронавируса. Это новый рекорд за все время эпидемии, сообщает «Московский комсомолец».

Новых больных обнаружили в 85 регионах. Среди них у 8,8% не было клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 1158 летальных исходов.

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Также за сутки полностью выздоровели 27 115 человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в России выявили 8 513 790 случаев. заражения. Также за весь период зафиксировано 238 538 летальных исходов, а выздоровели 7 358 539 человек.