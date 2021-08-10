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Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых «Спутником V»

Никаких нареканий по поводу побочных действий «Спутника V» нет даже у тех, кто уже ревакцинировался, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Так он ответил на вопрос о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом, когда делают прививку в третий раз. «Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.