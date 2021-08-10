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Медведев сообщил о пятой фазе пандемии коронавируса в России

Весной 2021 года Россия вступила в пятую фазу пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. Об этом сообщил бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация. При этом жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией. И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более - на чьи-либо политические амбиции», - сказал Медведев.

По его словам, есть все основания полагать, что ситуацию в ближайшие месяцы удастся взять под контроль, «но необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем».