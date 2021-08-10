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Локдаун в Новгородской области продлили до 14 ноября

01.11.2021 17:25|ПсковКомментариев: 11

Локдаун в Новгородской области продлили на неделю – до 14 ноября. Губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем и было принято ввести дополнительную неделю нерабочих дней. Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения.

«В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом. Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов», - цитирует губернатора «Интерфакс».

Ранее нерабочие дни в Новгородской области были объявлены с 25 октября по 7 ноября.

Теги: #коронавирус #Новгородская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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