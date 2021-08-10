В России и мире

«Можно отправиться на кладбище»: врач назвал запретные при COVID-19 лекарства

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Пост на эту тему он разместил в Facebook.

Отдельно медик выделил кортикостероиды, которые, по его словам, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу, и поэтому не подходят для домашнего лечения.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — приводит слова Мельникова РИА Новости.

Медик предостерег и от применения противовирусных препаратов при коронавирусе. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.

Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков. «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — отметил Мельников.

Он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.

Кроме того, Мельников обратил внимание, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.