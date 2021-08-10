В России и мире

В Гидрометцентре спрогнозировали всплеск тепла на территории всей России

Превышение средних температур на 4-12 градусов ожидается в течение этой недели почти на всей территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что превышение нормы на 4 градуса прогнозируется на 90% территории России до субботы.

По словам ученого, теплый воздух с Атлантики обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части страны — в Красноярском крае и Якутии температура на 8-12 градусов выше нормы. Вильфанд подчеркнул, что такое случается крайне редко.