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Синоптик объяснил появление «радиационного тумана» в Москве

Наблюдаемое сейчас в Москве явление называется «радиационный туман», но никакого отношения к радиоактивности оно не имеет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Суть его (явления - ред.) в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения - ред.). Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — приводит его слова РБК.

По прогнозам Росгидрометцентра, туман рассеется примерно после 11:00. С этим согласны и в центре «Фобос»: ведущий специалист Михаил Леус подтвердил версию Гидрометцентра о причинах появления плотного тумана, накрывшего столичный регион.

«Это абсолютно естественное для Москвы и Мособласти явление. Оно чисто метеорологическое, связано с выхолаживанием воздуха, резким понижением температуры в вечерние часы в условиях антициклональной тихой, спокойной погоды», — сказал Михаил Леус.

В московских аэропортах из-за тумана отменены или задерживаются почти 150 рейсов, экипажи 30 самолетов решили уйти на запасные аэродромы. ГАИ посоветовала жителям региона без крайней необходимости не садиться за руль.

Напомним, из-за сильного тумана в столице задерживается, в частности, вылет самолета из Москвы в Псков. Ориентировочно он должен вылететь сегодня в 12:30.