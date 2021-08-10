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Садовод предсказала в России зиму с резкими перепадами температуры

03.11.2021 08:41|ПсковКомментариев: 0

Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Союза садоводов России Ольгу Воронову.

«Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность - как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе», - сказала Воронова. Такой вывод ей помог сделать многолетний опыт садовода. «У меня есть свои особенные приметы - например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам», - сказала она.

«Например, в моем саду растут яблони сорта "Подарок Графскому": если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», - заметила Воронова.

Еще один индикатор - агрессивный рост некоторых сорняков, продолжила она. «В этом году было особенно много сурепки - и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды», - пояснила собеседница

Другой сорняк-указатель - вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом. «А снег - должен быть», - добавила она.

Теги: #прогноз погоды #погода #растениеводство
Источник: Псковская Лента Новостей
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