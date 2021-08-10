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В Петербурге полиция задержала блогеров, одевших варежки на памятник

Двое мужчин на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге пытались натянуть на копыта конных статуй авторства Петра Клодта красные варежки, третий блогер снимал это с помощью дрона.

Сообщение об этом поступило в полицию Центрального района Петербурга 3 ноября около 10.30, пишет «Фонтанка.ру». Всех троих увезли в отдел полиции для дачи объяснений.

Троица успела «утеплить» коней Диоскуров у Манежа. В музейном комплексе решили не жаловаться, а посмотреть, насколько «новая одежка» эстетично смотрится. Если в ней нет ничего оскорбительного или противозаконного, музейщики будут считать это просто шуткой.