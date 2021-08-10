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В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений до 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса до 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача... "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"... слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года», - приводит РИА Новости содержание документа.