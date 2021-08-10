На фоне введения QR-кодов в Сети набирает популярность новая «профессия»

В Сети набирает популярность новая «профессия» - QR-курьер. За плату предлагают сделать то, с чем человек без QR-кода испытает трудность. Например, выполнить определенное поручение в заведениях, где для входа требуется предъявить сертификат о вакцинации. Об этом сообщает hi-tech.mail.ru.
Скриншот: avito.ru
Соответствующие предложения появились на популярных сайтах объявлений. При этом услуги в таких предложениях предлагают однотипные.
В частности, за 500 рублей пользователь с наличием QR-кода после вакцинации «Спутником V» предлагает свою помощь в посещении мест, где требуют сертификат, покупке необходимых вещей и доставке их на дом. Также предлагают сопроводить ребенка в музей или театр и сделать другие подобные поручения.