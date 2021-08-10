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Украина включила Максима Галкина в список угроз национальной безопасности

Российский артист и телеведущий Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры и информационной политики Украины.

Фото: инстаграм-аккаунт Максима Галкина

Из опубликованной информации следует, что Галкин включен в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины. Таким образом, на данный момент в черный список внесены 259 человек. В среду в него попали 32 российских актера.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически обновляется.