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Диетологи выявили ускоряющий старение напиток

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.

Эксперты проанализировали данные о самочувствии 5309 человек в возрасте от 20 до 65 лет, полученные в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания.

Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.

Как объяснила одна из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые.

«Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни», — добавила она.

Ученый отметила, что хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей.